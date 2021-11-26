В Ростове-на-Дону появилась новая трасса для велоспорта

В Ростове-на-Дону построили трассу для велоспорта на гребном канале «Дон»

В Ростове-на-Дону получили разрешение на сдачу в эксплуатацию новые трассы для велоспорта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу мэрии города Алексей Логвиненко.

Согласно материалу, объект появился на гребном канале «Дон». Отмечается, что протяженность маршрута, который имеет рельеф, приближенный к естественной горной местности, превышает 1,2 километра. Всего на трассе смогут одновременно тренироваться 150 спортсменов, а допустимое количество посетителей достигает 300 человек.

Кроме того, на территории построили трассу BMX, на которой разместили рампы для трюков с большими перепадами высот.

По информации издания, летом 2023 года Ростов-на-Дону примет первенство Европы по академической гребле среди молодежи в акватории гребного канала «Дон».

В октябре стало известно, что россиянин добрался на велосипеде из Нижнего Новгорода до Забайкалья. Влад Повеликин находится в пути 140 дней, за это время он проехал 9629 километров. По словам путешественника, он спит в спальном мешке и в термобелье.

