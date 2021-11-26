Иностранцы бросились закупать российское вино

Россельхозбанк: экспорт российского вина за восемь месяцев 2021 года вырос на 54%

За восемь месяцев 2021 года российские производители увеличили поставки вина за рубеж до 7,2 миллиона долларов, сообщили «Ленте.ру» в Россельхозбанке. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее объем поставок иностранным потребителям вырос на 54 процента.

В Россельхозбанке прогнозируют, что по итогам года экспорт российской продукции составит не менее 13 миллионов долларов. Причинами того, почему за рубежом бросились активно закупать российские вина, в банке называют улучшение качества продукции и накопленный эффект от внедрения современных технологий и освоения новых терруаров. Также отрасли помогла государственная поддержка.

Главным импортером остается Украина, хотя ее доля и снизилась с 51 до 42 процентов. Активно закупают российские вина также Китай (11 процентов), Казахстан (девять процентов), Южная Осетия (восемь процентов), Белоруссия и Латвия (по семь процентов на каждую страну). Вышли российские экспортеры и на новые рынки: среди них Словения, Сербия, Бельгия, Уганда, Республика Корея, Бразилия, Финляндия, Армения, Швеция, Канада.

Соседние страны остаются основными потребителями российского вина. Это объясняется и исторической схожестью вкусовых предпочтений, и логистикой. Кроме того, в Европе практически непоколебимы позиции Франции, Испании и Италии, а в Америке фаворитами остаются Чили и Аргентина. Российским производителям, считают в Россельхозбанке, лучше сфокусироваться на таких регионах, как Дальний Восток и Юго-Восточная Азия, особенно перспективен Китай.

Продажи вин российского производства выросли и внутри страны, сообщал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он отметил, что магазины в ответ на рост потребительского спроса расширяют предложение, а сам спрос, по мнению Караваева, обусловлен ростом качества продукции.