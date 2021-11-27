Российский врач назвал споры о вакцинации вредными для психики

Георгий Костюк, главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева (известна как «Кащенко»), назвал связанные с пандемией страхи и споры о вакцинации опасными для психики. Интервью с ним опубликовало издание РБК.

По словам российского психиатра, на фоне распространения коронавируса произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств. «Есть серьезные психические заболевания, первично хронические, однажды проявившись, они сопровождают человека всю оставшуюся жизнь. А есть заболевания-расстройства, связанные со стрессами, ситуациями, с обстоятельствами. Число таких расстройств увеличилось во время пандемии», — сказал он.

По словам Костюка, это не привело к увеличению числа обращений, так как у россиян имеется страх не только перед вакцинацией, но и перед психиатрией. Чаще всего за помощью обращались с весны по конец лета этого года, но сейчас ситуация стабилизировалась. Костюк также отметил, что на фоне пандемии увеличился спрос на антидепрессанты и алкогольные напитки.

«Когда я говорю, что люди не обращаются, то это связано с тем, что традиционно местом оказания психиатрической помощи является психиатрическая больница либо психоневрологический диспансер. Это структуры, которые работали и в Советском Союзе, и сейчас, и воспринимаются не очень позитивно, и люди не стремятся туда прийти», — рассказал врач. Он добавил, что сейчас в Москве есть Консультативные центры психического здоровья, куда пациент может обращаться, не боясь, что его поставят на учет.