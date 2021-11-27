Названы риски для западных стран при отправке военных на Украину

Западные страны всегда проявляли осторожность при отправке военных советников на Украину и других подобных шагов, потому что понимали потенциальные риски. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, подобные действия могут привести к втягиванию этих стран в военный конфликт между Киевом и Донбассом или между Киевом и Россией.

При этом сама Украина заинтересована в размещении на своей территории западных военных в любом формате и любых количествах. «Это привязывает Запад к Украине, создаются пусть косвенные, но дополнительные гарантии украинской безопасности. Поэтому украинская сторона всегда настаивала на том, чтобы к ним приезжали советники, инструкторы, представители НАТО, чтобы их было как можно больше», — сказал Кортунов. Специалист назвал еще одну причину, по которой Киев проявляет такой интерес к размещению иностранных военных: украинские власти расценивают это как один из инструментов сдерживания России.

Ранее стало известно, что в администрации американского президента Джо Байдена обсуждают отправку на Украину военных советников. Официально эта информация пока не подтвердилась. По данным телеканала CNN, данный вопрос был поднят в Вашингтоне из-за опасений Киева о якобы готовящемся вторжении России в страну. В пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, минометы и системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger.