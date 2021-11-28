В парке «Патриот» появится копия помещения Нюрнбергского процесса

В подмосковном парке «Патриот» появится копия помещения, в котором проходил Нюрнбергский процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

О готовности передать копию зала, в котором проходил Нюрнбергский процесс, заявил глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В ходе конференции, организованной Минобороны России, он отметил, что копию зала Дворца правосудия Нюрнберга построили на «Мосфильме». Помещение создали для съемок фильма.

«Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке “Патриот”», — отметил Нарышкин.

Шойгу отметил, что копии зала найдут место в парке «Патриот». По словам министра, это самое посещаемое место среди музейных комплексов России. Он добавил, что в 2021 году парк посетили более двух миллионов человек.

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