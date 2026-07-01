В России призвали разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией

Депутат Журавлев призвал разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией

России необходимо разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией. К таким действиям призвал первый зампредседателя думского Комитета по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит Life.ru.

Он пояснил, что беспилотники, которые запускают на территорию России, могут производить на заводах в Хельсинки, Таллине или Риге. Парламентарий подчеркнул, что эти страны относятся враждебно к Москве, поэтому отношение к ним должно быть соответствующее.

«Исторический опыт показывает, что такие недогосударства — и независимость-то, кстати, получившие только благодаря России — понимают только язык силы. Иначе с ними разговаривать бесполезно», — добавил он.

Ранее стало известно, что с 1 июля движение через семь железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией будет приостановлено. Эксплуатироваться перестанут переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург — Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия).