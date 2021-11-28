Россия призвала предотвратить конфликт на границе с Украиной

Посол РФ в Лондоне Келин: риск конфликта с Западом есть, его надо предотвратить

Определенный риск военного конфликта России с Западом на границе с Украиной есть, его надо предотвратить. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире британского радио, передает РИА Новости.

По словам Келина, российское государство озвучило западным странам свои предложения по деэскалации и ждет ответа. Он подчеркнул, что в планах Москвы нет военного вторжения на территорию Украины. Источником эскалации, считает посол, может быть нестабильность на линии соприкосновения в Донбассе.

Также он добавил, что риск не так серьезен, как это было во времена холодной войны.

Ранее 28 ноября сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отверг планы Киева решить конфликт в Донбассе военным путем. Он подчеркнул, что украинское государство «никого не атакует».