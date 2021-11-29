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В Германии допустили безвизовый режим для россиян

Новое правительство ФРГ упростит въезд в Германию для россиян младше 25 лет
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Фото: Shutterstock

В тексте коалиционного соглашения нового правительства ФРГ содержится намерение разрешить безвизовый въезд в Германию гражданам России младше 25 лет.

Координатор кабмина ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ и депутат бундестага от Социалистической партии (СДПГ) Йохан Заатхоф рассказал газете «Известия», что для подобного шага Берлину необходимы консультации с Евросоюзом. «Я рад, что нам удалось включить в коалиционное соглашение требование о безвизовом режиме для молодых людей из России», — заявил политик.

Он добавил, что лично поддерживал эту инициативу, которая, по его мнению, направлена на объединение людей. «Речь также пойдет о том, что ЕС может сделать для активизации контактов с российским обществом, особенно в периоды, когда организациям гражданского общества угрожает запрет на функционирование», — заявил Заатхоф.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательными три немецкие НКО, работавшие на территории России. За «угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации» были закрыты отделения организаций Deutsch-Russischer Austausch («Немецко-российский обмен»), Zentrum Liberale Moderne («Центр либеральной современности») и Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев»).

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