Россиян предупредили о новой схеме мошенников в «черную пятницу»

В период приуроченных к «черной пятнице» скидок россияне начали сталкиваться с увеличением активности мошенников и появлением новых преступных схем. Об этом россиян предупредил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский, слова которого приводит «Коммерсантъ».

В частности, злоумышленники начали активнее создавать фальшивые сайты маркетплейсов и уводить покупателей в чаты. По подсчетам Дворянского, за последний месяц было выявлено и заблокировано свыше 500 ссылок на поддельные маркетплейсы. В целом же количество фейковых онлайн-магазинов выросло на 30 процентов.

На таком сайте покупателю сообщают, что для получения скидки нужно обратиться в чат в мессенджере WhatsApp. Там для жертвы генерируется ссылка на оплату. «Если делать оплату на самом сайте, то злоумышленникам придется копировать весь сайт полностью, что совершенно невыгодно с учетом того, что фишинговые сайты живут не более 48 часов», — объяснил Дворянский.

Кроме того, в социальных сетях россияне пожаловались на аналогичную схему, но с использованием мессенджера Viber и фишинговым сайтом Ozon. Также активизацию клонов сайтов и различных мошеннических рассылок заметили в интернет-магазине Wildberries.

При этом сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач уточнил, что сама схема существует давно и наиболее популярна на досках объявлений. Однако механизм, когда мошенники предлагают скидки при переходе в чат, по словам эксперта, встречается впервые.

Ранее аналитики компании по кибербезопасности Zecurion заявили, что объем украденных денег в дни распродаж может достичь 300 миллионов рублей. По словам главы компании Владимира Ульянова, в акциях планируют участвовать 64 процента россиян, что дает возможность замаскировать мошенническое предложение под настоящее. Он отметил, что пользователи часто становятся невнимательными в погоне за выгодной ценой.