Опубликован список из десяти лучших фильмов года

Французский журнал Cahiers du Cinéma назвал десять лучших кинокартин 2021 года. Список был опубликован в Twitter-аккаунте издания.

На первом месте оказался фильм Келли Райхардт «Первая корова» — он вышел еще в 2019-м, однако цифровой релиз картины состоялся в сентябре этого года. Драма рассказывает о дружбе путешествующего по Западу времен покорения Америки повара и иммигранта из Китая.

Вторую строчку заняла картина Леоса Каракса «Аннетт», в которой снялись Марион Котийяр и Адам Драйвер. История про брак стендап-комика и оперной певицы была показана на открытии Каннского кинофестиваля. Она победила в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший композитор».

Замкнула тройку лента «Память», которую снял тайский независимый кинорежиссер Апитчатпон Вирасетакул. Главная героиня фильма (Тильда Суинтон) приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за находящейся в состоянии сна сестрой. Там ее начинает преследовать странный звук, из-за которого она постепенно теряет связь с реальностью.

В десятке лучших фильмов также оказались «Сядь за руль моей машины», «Суперзвезда», «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"», «На абордаж!», «Девушка и паук», «Холодный расчет» и «Искушение».