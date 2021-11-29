Оправданному после 45 лет тюрьмы американцу пожертвовали 1,5 миллиона долларов

В интернете несправедливо осужденному 62-летнему американцу из штата Миссури Кевину Стрикленду (Kevin Strickland) собрали 1,5 миллиона долларов, благодаря сбору пожертвований, который открыла его адвокат из-за отсутствия компенсации от суда. Об этом сообщает BBC News.

По местным законам, компенсация бывшим заключенным положена только в том случае, если они были оправданы с помощью анализа ДНК. По этой причине адвокат Стрикленда решила открыть на одном из фандрайзинговых сайтов сбор пожертвований, чтобы помочь ему с бытовыми расходами после выхода из тюрьмы. На призыв откликнулись более 27 тысяч человек, которые в сумме пожертвовали оправданному американцу 1,5 миллиона долларов.

«До тех пор, пока система не изменится там, где она не работает, пробел восполняют люди», — прокомментировала ситуацию юрист Трисия Рохо Бушнелл, представитель организации Midwest Innocence Project, помогающей несправедливо осужденным. Ранее в организацию обратилась свидетельница по делу, благодаря показаниям которой осужденного американца оправдали. Она заявила, что много лет назад в полиции на нее оказали давление и Стрикленд к делу не причастен. Мужчина вышел из тюрьмы после 42 лет заключения.

Стрикленда приговорили к пожизненному заключению в 1979 году по делу об убийстве трех человек, когда ему было 18 лет. Он провел в тюрьме самый длительный срок по несправедливому обвинению за всю историю штата.