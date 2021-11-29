Путин подписал закон о продлении предельного срока службы генералов армии

Путин подписал закон, увеличивающий предельный срок службы генералов после 70 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельный срок пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, с военнослужащими, которые достигли предельного возраста пребывания на военной службе, имеющими воинское звание маршала России, генерала армии, адмирала флота, может заключаться новый контракт на срок, установленный решением главы государства.

По действующему законодательству предельный возраст пребывания на военной службе для генералов составляет 65 лет. Новый контракт предлагается заключать до достижения ими возраста 70 лет, уточняется в документе.

Летом текущего года российский лидер Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, по которому предлагается разрешить маршалам, генералам и адмиралам флота служить после 70 лет.