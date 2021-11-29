Моя страна
 
Последние новости
Самая красивая девушка Татарстана представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»
Мать с больным ребенком получила от мэрии разрушенную квартиру с плесенью
Мясников предупредил россиян об опасности храпа для здоровья
Россия собрала с нуля Ту-160М
Нурмагомедов оценил следующего соперника Махачева
В «Талибане» ответили на вопрос о принадлежности Крыма
МИД России обвинил НАТО в кризисе на польско-белорусской границе
Байдену предсказали повторение ошибок одного из предшественников
В Подмосковье подростки угнали машину каршеринга 
Стало известно о свадьбе Градского за месяц до смерти
Новости партнеров
Прослушать новость

В Ивановской области запустят ретропоезда

В декабре из Иванова в Шую запустят туристические ретропоезда
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ярослав Бакал / «Русское Рождество»

В конце декабря текущего года из Иванова в Шую запустят туристические ретропоезда. Они будут доставлять путешественников на фестиваль «Русское Рождество». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области Михаила Денежкина.

Он рассказал, что на центральной площади Шуи 25-26 января пройдет праздничная ярмарка. К этому событию прибудут два поезда с туристами. Затем эти ретросоставы будут задействованы для перевозки гостей фестиваля «Русское Рождество».

По словам Денежкина, на вокзалах в Иванове и Шуе откроются выставки об истории празднования Рождества в России. Кроме того, для праздника был разработан особый дизайн-код: город украсят елками в ретростиле, а для детей смонтируют деревянные горки.

Отмечается, что фестиваль «Русское Рождество» проводится в Шуе с 2019 года. Денежкин подчеркнул, что в прошлом году мероприятие посетили 100 тысяч человек. В этом году город ждет еще больше туристов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Моя страна20:4124 ноября
Старица. Музей пекарского дела

«Мне всегда были интересны старинные вещи»

Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
14:4219 ноября

Игры семейства тигров в нацпарке Приморья показали на видео

13:0722 ноября

В Сочинском нацпарке высадили тысячу саженцев самшита

12:4922 ноября

Крупнейшую свалку Улан-Удэ рекультивируют

Моя страна14:0524 ноября

«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»

Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
12:2822 ноября

Серебряную накладку с изображением скифских божеств нашли на Дону

19:4819 ноября

Онлайн-гид ко дню рождения Деда Мороза запустили в Вологодской области

19:4219 ноября

Копия памятника советскому солдату для незрячих появилась в Тверской области

Моя страна23:40 8 ноября

«Актер от сердца»

Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
19:3019 ноября

В Казани наградили победителей чемпионата Татарстана по киберспорту

19:2919 ноября

В Таганроге провели конкурс онлайн-экскурсий

14:4219 ноября

На благоустройство российского города потратят 50 миллиардов

Россия
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Вьетнама
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь»
Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
В Подмосковье из-за гранаты оцепили многоэтажный дом
Врачи рекомендуют.
Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
Школьники смогут отправлять в МЭШ чек-ины о посещении учреждений культуры
«Людей заранее объявили погибшими»
Трагедия на шахте «Листвяжная» — не первая. Почему в Кузбассе гибнут сотни шахтеров?
В Кремле объявили лауреатов премии «За верность науке»
Все материалы
Мир
ВОЗ заявила о способности омикрон-штамма заражать ранее переболевших COVID-19
ВОЗ оценила эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Кремле понадеялись на встречу Байдена и Путина до нового года
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Канадская чиновница оказалась ненастоящим аборигеном и потеряла работу
Все материалы
Бывший СССР
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Все материалы
Экономика
Акции соперника «Зенита» рухнули
«Авито» стала лидером рейтинга шоппинг-приложений от App Annie
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
«Роснефть», УГНТУ и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве
Партнерский материал
Новые реалии.
Как технологии научили топливо заботиться о двигателе
СберКоту исполнилось четыре года
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Все материалы
Силовые структуры
В грузовике россиянина нашли тела двух человек после убийства мужчины на улице
«Он был рисковым человеком»
Как телохранители спасали Брежнева от пуль террористов и шли за ним в урановые шахты
Защита подозреваемого в педофилии депутата Самсонова заявила о ложных показаниях
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ завершила расследование дела о миллионных аферах в РАНХиГС
Из тюремного ада.
Как многолетние пытки и издевательства над заключенными привели к отставке главы ФСИН России
Пьяная россиянка во сне убила пятимесячную дочку
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Боярский оценил игру «Зенита» в РПЛ фразой «растоптал и размазал оппонентов»
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ
Глава РПЛ рассказал о хакерской атаке на камеры стадиона ЦСКА
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону оценил 109-е место россиянки на Кубке мира
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Опубликован список из десяти лучших фильмов года
«Фашизм победил не мифический рядовой Райан»
В кино выходит главный русский блокбастер года «Летчик». Как он создавался?
Кремль ответил на сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию
Умер Александр Градский.
Певец и композитор стоял у истоков советской и российской рок-музыки
Прилепин пожалел столкнувшихся с травлей Бузову и Моргенштерна
«У таких людей эти разговоры кончаются плохо»
Квентин Тарантино выпустил свой первый роман. Каким он получился?
Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст пополнил список иноагентов
Доктор Мясников прокомментировал письмо врачей к звездам-антиваксерам
Ведущая Первого канала ответила на слухи об уходе Гордона из «Мужского/Женского»
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
Девушка уличила парня в измене и собрала самые оригинальные способы мести
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Все материалы
Ценности
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
92-летняя пенсионерка сидела дома и была сбита машиной
Рожающая депутатка доехала до больницы на велосипеде и родила
Лев сыграл в перетягивание каната с полной машиной туристов и попал на видео
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео
«Это ли не сказка?»
История россиянки, которая лишилась работы и переехала в Арабские Эмираты
Все материалы
Белорусской команде МАЗ запретили участвовать в «Дакаре»
Фантастика или уже нет? Представлен первый автомобиль с голографическим AR-остеклением
Электрокар построил стартап WayRay
Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
Видео: величайшая Audi современности
Кроссовером RS Q8 инженеры Audi красиво провожают бензиновую эру
Завод Xiaomi сможет выпускать 300 000 электромобилей в год
Видео: обзор самой быстрой Лады на планете
Адские «Жигули» с сердцем Toyota Supra, которые занесло в США
Skoda пригрозила санкциями российским дилерам, накручивающим цены на автомобили
Все материалы
Среда обитания
Для семей с детьми предложили увеличить налоговый вычет
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Раскрыты квартирные предпочтения российских чиновников
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Названо главное оружие в борьбе с глобальным потеплением
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Мила Йовович избавилась от одного из своих домов в Лос-Анджелесе
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Город-герой Новороссийск.
Как советский десант оборонял Черноморское побережье во время Великой Отечественной войны?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Челябинске открыли стелу «Город трудовой доблести»
В Челябинске захотели продать коллекцию редких пластинок The Beatles
Россияне определили лучший месяц в году для катания на горных лыжах и сноуборде
Все материалы