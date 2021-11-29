В Ивановской области запустят ретропоезда

В конце декабря текущего года из Иванова в Шую запустят туристические ретропоезда. Они будут доставлять путешественников на фестиваль «Русское Рождество». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области Михаила Денежкина.

Он рассказал, что на центральной площади Шуи 25-26 января пройдет праздничная ярмарка. К этому событию прибудут два поезда с туристами. Затем эти ретросоставы будут задействованы для перевозки гостей фестиваля «Русское Рождество».

По словам Денежкина, на вокзалах в Иванове и Шуе откроются выставки об истории празднования Рождества в России. Кроме того, для праздника был разработан особый дизайн-код: город украсят елками в ретростиле, а для детей смонтируют деревянные горки.

Отмечается, что фестиваль «Русское Рождество» проводится в Шуе с 2019 года. Денежкин подчеркнул, что в прошлом году мероприятие посетили 100 тысяч человек. В этом году город ждет еще больше туристов.