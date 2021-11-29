Онколог раскрыл россиянам четыре способа защититься от рака

Онколог Ибрагимов: не существует «противораковой» диеты, иначе не было бы онкобольных

Специалист онкоцентра Лапино-2 Эльхан Ибрагимов раскрыл россиянам способы защититься от рака. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

По его словам, никакой «противораковой» диеты не существует, в противном случае не было бы онкобольных. Он рассказал, что снизить риск возникновения рака можно с помощью отказа от вредных привычек, таких как курение, алкоголь и переедание. Помимо этого, врач посоветовал в целом следить за здоровьем. Также специалист подчеркнул важность физических нагрузок и порекомендовал регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Онколог при этом добавил, что благодаря регулярным медицинским осмотрам случаи выявления рака на ранних стадиях увеличились примерно в восемь раз. Он также рассказал, что чем раньше удается обнаружить рак, тем больше шансы на выздоровление пациента.

Ранее член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2, доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал самый главный симптом рака легкого. По его мнению, им является осиплость голоса без причины. Врач объяснил, что этот симптом появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв.

