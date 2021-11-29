В Свердловской области умер возглавляющий отдел полиции полковник

В Свердловской области на 63-м году жизни умер глава отдела полиции Краснотурьинска полковник Валерий Стребков. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Полковник проработал в органах внутренних дел 37 лет. По словам Горелых, при нем райотдел долгое время занимал лидирующие позиции по показателям работы и регулярно отмечался главком как один из лучших в гарнизоне.

Стребков награжден именным оружием, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу» и «За доблесть в службе».

Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни умер полковник в отставке, ветеран спецподразделения «Альфа» Геннадий Кузнецов. В составе известного спецподразделения «Гром» («Альфа») он участвовал в знаменитом штурме дворца Хафизуллы Амина в Афганистане в 1979 году. В ходе спецоперации Кузнецов был тяжело ранен в бедро и позднее награжден орденом Красного Знамени.