Власти Кузбасса рассказали о поисковых работах в шахте «Листвяжная»

Цивилев: в «Листвяжной» бурят три скважины для анализа обстановки в отдаленных участках

В ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, где в результате аварии погиб 51 человек, бурят три технологические скважины для анализа обстановки в отдаленных участках. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев, говорится в Telegram-канале главы региона.

По их словам, в шахте работает шесть военизированных горноспасательных частей. Бурение скважин также необходимо для создания условий для продолжения поисковой операции.

В Telegram-канале сообщили, что со вторника, 30 ноября, губернатор Сергей Цивилев начнет лично встречаться с родственниками погибших шахтеров.

Глава региона уточнил, что после ЧП лечение в стационарах проходят 83 человека, состояние двух из них тяжелое. Врачи планируют выписать 40 человек до конца дня.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 92. Спасатели подняли из шахты тела 11 погибших — им осталось обследовать шесть километров тоннелей.