В Греции решили штрафовать непривитых старше 60 лет

В Греции будут ежемесячно налагать штраф 100 евро на непривитых граждан старше 60 лет

Правительство Греции приняло решение о наложении ежемесячного административного штрафа в размере 100 евро на непривитых граждан старше 60 лет. Об этом сообщает Skai со ссылкой на заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Штраф будет налагаться автоматически после перекрестной проверки данных на всех пожилых людей, не прошедших вакцинацию до 16 января. «В основном проходят лечение те, кому за 60, и, к сожалению, многие из них умирают. Сейчас мы обращаем внимание на защиту наших сограждан [старше 60]. По этой причине их вакцинация отныне становится обязательной», — подчеркнул Мицотакис

По словам премьера, такая мера принята для ускорения реализации политики, направленной на защиту от нового омикрон-штамма коронавируса и избежания локдауна в преддверии новогодних праздников.

«Новая мутация омикрон вызывает беспокойство, потому что напоминает, что коронавирус может постоянно нас удивлять, находя почву для выживания, особенно среди непривитых. Приближающиеся праздники и общественные мероприятия создают условия, которые могут способствовать его возрождению», — отметил политик.

Мицотакис также заявил, что перед Рождеством и после праздников правительство планирует раздать бесплатные тесты самотестирования всем взрослым, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса.

Ранее стало известно, что с 22 ноября власти Греции введут ограничения для непривитых — они коснутся как граждан республики, так и туристов. Так, людям без сертификата о вакцинации запретят вход во все закрытые помещения — музеи, галереи, рестораны, театры, фитнес-залы и стадионы.