Глава Крыма оценил разрешение Украины задержать его словами «буду ждать»

Глава Крыма Аксенов о разрешении Украины на его задержание: пусть попробуют. Буду ждать

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на разрешение Киевского апелляционного суда задержать его, заявив, что будет этого ждать. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале.

«Пусть попробуют. Буду ждать», — оценил Аксенов.

25 ноября коллегия судей на Украине удовлетворила апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение Шевченковского районного суда, и предоставила разрешение на задержание Аксенова с целью дальнейшего избрания ему меры пресечения.

Киев подозревает Аксенова в совершении целого рядка уголовных преступлений. Ему инкриминируют в том числе совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней, совершение теракта, блокировку транспортных коммуникаций и захват государственных или общественных сооружений.