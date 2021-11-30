Вирусолог оценил решение Минздрава Британии вдвое сократить срок ревакцинации

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал предложение главы британского Минздрава Саджида Джавида сократить срок ревакцинации с шести до трех месяцев как минимум странным, если оно основывается только на появлении омикрон-штамма. Своим мнением российский ученый поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министерство здравоохранения Британии решило сократить срок ревакцинации против COVID-19 c шести до трех месяцев. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава Минздрава Саджид Джавид.

Джавид заявил, что принял рекомендацию JCVI вдвое уменьшить интервал между основным курсом иммунизации от коронавируса и ревакцинацией. Также, согласно совету комитета, Минздрав предложит дополнительные бустерные дозы всем гражданам старше 18 лет и второй укол препарата детям от 12 до 15 лет.

Все дело в дельте

Альтштейн заявил, что пока достоверно не известно, насколько существующие вакцины защищают от обнаруженного омикрон-штамма. В этой связи идти на такой шаг как уменьшение срока ревакцинации с шести до трех месяцев почти бессмысленно. «Я должен вам сказать, что если это решение определяется омикроном, то это достаточно странный шаг. Нам еще не известно, защищают ли вакцины от омикрона. Если нет, то сколько не вакцинируй, все будет без толку», — заметил он.

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи предположил, ради чего британский Минздрав пошел на такой шаг. По его мнению, решение вдвое уменьшить срок ревакцинации продиктовано в первую очередь желанием властей защитить людей от дельта-варианта коронавируса. «Я думаю, что это делается для того, чтобы возбудить людей, потому что слова омикрон они боятся, и побудить их на дополнительную вакцинацию, которая в первую очередь нужна против дельта-штамма», — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что вероятнее всего основанием для такого решения английского Минздрава служит израильский опыт. «Израиль показал, что когда они привили свое население Pfizer, у них коронавирус исчез, через месяц-полтора появилась дельта, все возобновилось, но ревакцинация помогла, заболеваемость упала. Я думаю, что исходя из этого англичане хотят проводить более частую ревакцинацию, чтобы повлиять на дельту в первую очередь», — предположил он.

Ранее Анатолий Альтштейн назвал скоропалительными выводы о том, что существующие вакцины против коронавируса менее действенны против обнаруженного омикрон-штамма. По его словам, такие заявления будут уместны через две-три недели, после проведения соответствующих исследований.