Посол России в США призвал к взаимному обнулению всех визовых рестрикций с США

Посол Антонов: Россия выступает за взаимное обнуление всех визовых рестрикций с США

Россия выступает за обнуление на взаимной основе всех визовых рестрикций с США за последние годы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, Россия выступает за честный и уважительный диалог по всем визовым «раздражителям». Он выразил уверенность, что при наличии «доброй воли» все проблемы можно решить достаточно оперативно.

Он призвал Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и надлежащей практике функционирования дипмиссий. «Наши предложения остаются на "столе переговоров"», — подчеркнул Антонов.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд 54 российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. По словам Портер, США якобы предъявляют российским дипломатам такие же требования, которые Россия предъявила сотрудникам Госдепартамента.