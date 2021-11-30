Выбросившую младенца в мусорный бак россиянку нашли спустя год

В Чите сотрудники полиции совместно со следователями установили личность матели новорожденного ребенка, тело которого нашли в мусорном контейнере в декабре 2020 года. Как сообщили в пресс-службеу УМВД по Забайкальскому краю, женщина воспитывает еще двоих детей.

Тело младенца в мусорном баке во дворе жилого дома по Усуглинской улице обнаружил дворник. В тот же день полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия и возбудили дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

В результате проведенных экспертиз,для проведения которых были отобраны биологические материалы 1500 жительниц близлежащих многоэтажек и частного сектора, личность подозреваемой удалось установить. Ей оказалась 28-летняя жительница Читы. Уточняется, что ранее ее семья не состояла на профилактических учетах.

В результате подозреваемую отвезли в следственное управление Следственного комитета по региону для допроса.

