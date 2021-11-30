Барбадос официально вышел из-под власти британской короны

Карибское островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской короны и стало республикой, на площади Национальных героев в Бриджтауне был спущен штандарт королевы. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает ТАСС.

Избранная в октябре президент страны Сандра Мэйсон вступила в должность, королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться правительницей острова.

«Клянусь быть верной Барбадосу, в соответствии с законом <...> буду честно служить Барбадосу на посту президента. Да поможет мне бог», — сказала Мэйсон во время своей инаугурационной речи.

Гостем церемонии был наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

В сентябре сообщалось, что парламент Барбадоса одобрил поправку в конституцию, которая лишает королеву Великобритании Елизавету II статуса правительницы острова.

Барбадос был колонией Великобритании с 1627 года и получил независимость в 1966 году. Главой государства считалась королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Барбадос расположен в Карибском бассейне, в стране проживает около 300 тысяч человек.