Десятки детей попали в больницу с коронавирусом в ЮАР

52 ребенка в возрасте до двух лет госпитализировали с COVID-19 в агломерации Тсване в ЮАР

В Южно-Африканской республике (ЮАР) десятки детей попали в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает сотрудница Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) Васила Джасат, передает ТАСС.

«За последние дни в агломерации Тсване, куда входит Претория, были госпитализированы 52 ребенка до двух лет с COVID-19», — рассказала эксперт. По ее словам, на данный момент зафиксировали один летальный исход в указанной возрастной группе заболевших. Джасат отметила, что дети составляют около десяти процентов от всех пациентов в больницах в Тсване.

Представители НИИЗ не раскрывают, каким штаммом заражены дети. Однако ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса рассказал, что большая часть новых случаев заражения в провинции Гаутенг, куда входит Тсване, приходится на омикрон-штамм. За пять дней в регионе зарегистрировали более десяти тысяч заболевших.

11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон», его опасность признали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам врачей из ЮАР, при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил. У большинства пациентов сильно повышается пульс.