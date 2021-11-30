Россиянин выяснил главную причину необоснованных трат туристов в Крыму

Россиянин, который часто путешествует внутри страны, выяснил, как крымчанам удается зарабатывать деньги на туристах в летний сезон. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, российский путешественник назвал главной причиной необоснованных трат туристов на отдыхе в Крыму человеческую лень. По словам мужчины, предприимчивые крымчане, которые торгуют различной продукцией на пляжах, пользуются этим.

По наблюдениям автора блога, из-за нежелания самостоятельно идти за покупками, отдыхающие на пляже россияне часто приобретают у местных торговцев кукурузу, сладкую вату, леденцы, печенье и свежие ягоды, несмотря на более высокие по сравнению с магазинами цены.

«Хотя очень большой вопрос, насколько это честно — продавать на пляже кукурузу по 100 рублей, когда в 20 метрах в стороне она стоит всего по 60 рублей», — выразил сомнение россиянин.

Также путешественник упрекнул соотечественников в больших тратах на отдыхе на такие развлечения как массаж, катание на «банане», надувной горке и доске для серфинга. По мнению мужчины, цены на эти услуги сильно завышены.

«Короче говоря, современный набор развлечений на крымских пляжах мало чем отличается от того, что было на нашем море лет 20 назад. Ну, разве что цены очень сильно выросли», — считает блогер.

Ранее в ноябре россиянин, который отдыхал в Крыму, пожаловался на столичные цены в местных магазинах. По словам мужчины, за месяц жизни на полуострове на еду он потратил около 17 тысяч рублей.