Отдыхающий в Крыму россиянин пожаловался на столичные цены в местных магазинах

Россиянин потратил на продукты в Крыму 17 тысяч рублей за месяц и пожаловался на цены

Российский турист, отдыхающий в крымском городе Алупка, купил в местном магазине продукты на тысячу рублей и сравнил цены со столичными. О своем опыте он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, он покупает продукты в сетевом супермаркете по мере необходимости, примерно раз в два дня. Всего за месяц жизни в Крыму на еду он потратил около 17 тысяч рублей. Средний чек в магазине составляет примерно тысячу рублей — в него входят пачка печенья и галет, полкилограмма яблок, бананов и груш, 300 граммов помидор, кабачок, плитка шоколада, сдоба, 200 граммов сыра, 250 граммов йогурта, творог и жевательная резинка.

«Честно говоря, уже на первых неделях пребывания я почувствовал, что оставляю в местном гастрономе гораздо больше, чем в Нижнем Новгороде, где я живу, и в месяц трачу на продукты от 12 до 14 тысяч рублей», — пожаловался на цены россиянин.

Турист поделился подробностями еще одной покупки, итоговая сумма которой составила 978 рублей. Так, он приобрел 400 граммов рыбы, плитку шоколада, пачку печенья, 200 граммов арахиса, по 200 граммов йогурта и творога, кефир, бананы, помидоры, сливы и рис.

«Именно поэтому у меня сложилось ощущение, что для поселка Алупка, и тем более в межсезонье, цены уж очень напоминают столичные», — объяснил путешественник.

Ранее в ноябре этот же российский турист рассказал о расходах за месяц жизни в Крыму в несезон. Мужчина отметил, что решил отправиться осенью отдыхать на полуостров, чтобы поправить здоровье. Так, дороже всего ему обошлось жилье — аренда студии в гараже составила 20 тысяч рублей.