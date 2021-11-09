Россиянин месяц отдыхал на курортах Крыма и удивился расходам

Российский турист приехал в Крым в несезон, чтобы отдохнуть и подлечить здоровье, и удивился расходам за месяц. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник признался, что решил отправился за лечебным воздухом курортов Крыма, чтобы избавиться от участившихся бронхоспазмов, и поэтому приехал осенью в Алупку. Мужчина провел на полуострове месяц и потратил 41,7 тысячи рублей. Самой затратной статьей расходов стало жилье — аренда студии в гараже обошлась ему в 20 тысяч рублей.

«Спрос в Крыму на квартиры отнюдь не падает с похолоданием воды на пляжах. Многие сюда едут на стыке сентября и октября просто за теплой погодой», — объяснил россиянин.

На продукты питания мужчина потратил 17,5 тысячи рублей. Он покупал товары в местном супермаркете, а фрукты, овощи или мясо приобретал в мелких киосках. Автор блога также посещал столовые — траты на заведения общественного питания составили за месяц 1,5 тысячи рублей.

Передвижение на общественном транспорте обошлось туристу в 1,3 тысячи рублей, включая три междугородние поездки. Кроме того, россиянин посещал музеи — за просмотр достопримечательностей он заплатил суммарно чуть больше тысячи рублей, расходы на сотовую связь и интернет составили 370 рублей.

«"А стоило ли оно того?" — спросите вы. Однозначно! Мое дыхание заметным образом наладилось, ушло мерзкое ощущение склеившихся и трескающихся легких. Погода до сих пор радует солнечными днями и температурой около плюс 15 градусов. Такое самостоятельное санаторное лечение, его стоимость, а главное — эффект, мне определенно нравятся. Живу дальше», — прокомментировал финальную сумму расходов автор блога.

Ранее в ноябре россиянин побывал в Крыму и рассказал, как местные жители наживаются на туристах при парковке автомобилей. У путешественников, которые приехали посетить Воронцовский, Ливадийский и Массандровский дворцы на машине, незаконно требуют 300 рублей за парковку, заявил он.