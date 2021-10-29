Россиянин побывал в непопулярном районе Евпатории и назвал его «криповым»

Россиянин съездил в Евпаторию и рассказал об особенностях отдыха в нетуристическом районе курорта.

Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина побывал в удаленной от моря части города и назвал ее «криповой» из-за большого количества заброшенных зданий — от небольших киосков до целых пансионатов. Кроме того, по мере удаления от побережья ему встречалось все меньше кафе и ресторанов. «Пока я гулял, мне удалось найти только небольшую чебуречную на рынке», — отметил он.

По его словам, такие места популярны у путешественников, которые стремятся сэкономить на жилье — снять апартаменты в обычных «сталинках» в получасе ходьбы от пляжа можно за две тысячи рублей в сутки.

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«Из-за приличной удаленности от моря люди в этом районе жили самой обычной жизнью. Никто не ходил в купальнике или с кругом подмышкой — все занимались какими-то бытовыми делами», — описал он местных жителей.

При этом старые дворы между «потрепанными панельками» туристу понравились и вызвали у него чувство ностальгии.

«Снимать там квартиру я бы все же не стал — слишком уж далеко от моря, да и заняться там особо не чем. Разве что рога оленя продавать», — подытожил он.

Ранее в октябре власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Согласно изменениям в указе главы региона о режиме повышенной готовности, для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.