Россиянин рассказал о брезгливости крымчан из-за наплыва туристов

Российский турист отдохнул в Крыму и рассказал, как отели наживаются на местных жителях из-за их брезгливости. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, многие крымчане жалуются на наплыв приезжих и антисанитарию на пляжах. «Странная получается ситуация — пока миллионы туристов едут в Крым, чтобы поплавать в море, сами крымчане обходят это самое море стороной. Мол, отдыхающие "сильно его загадили"», — поделился он наблюдениями.

Автор отметил, что в жару вместо моря жители полуострова предпочитают купаться в бассейнах при отелях. В связи с этим гостиницы устанавливают отдельный прейскурант цен с почасовой оплатой за посещение бассейна. По мнению россиянина, таким образом объекты размещения стремятся «рубить бабло» не только на путешественниках, но и на местных.

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За 200 рублей можно разместиться на лежаках и поплавать в чистом бассейне. Россиянин добавил, что в зоне отдыха при отелях всегда имелись свободные места, так как приезжие в основном проводят время на пляже. «Лично я такого формата отдыха не понимаю. Как можно "наслаждаться" хлорированным бассейном, когда в пяти минутах находится настоящее море», — в заключении высказался блогер.

Ранее в октябре российский турист побывал в Евпатории и описал город фразой «больно смотреть». Путешественник объяснил, почему воздержится от отдыха на курорте в ближайшие два года. Евпатория произвела на него впечатление «разрухи» из-за разбитых тротуаров, фонарей, заброшенных санаториев и атмосферы «как из 1990-х».