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Россиянин отдохнул в Евпатории и описал курорт фразой «больно смотреть»

Отдохнувший в Евпатории российский турист возмутился «разрухой» на курорте
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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российский турист описал Евпаторию фразой «больно смотреть» и объяснил, почему воздержится от отдыха на курорте в ближайшие два года. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как признался путешественник, он представлял Евпаторию крупным городом с развитой туристической инфраструктурой — с новыми отелями, чистыми пляжами с золотым песком и широким выбором развлечений.

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Однако ожидания автора не оправдались — город произвел на него впечатление «разрухи» из-за разбитых тротуаров, не горящих фонарей, заброшенных санаториев и атмосферы «как из 1990-х».

Отдельно россиянин возмутился состоянием исторического центра, а также пляжем, недоступным из-за высокого забора. Он рассказал, что отдыхающим приходится обходить его «за тридевять земель», чтобы искупаться в море.

Кроме того, блогер отметил, что пляжный отдых на курорте «не идеальный». Пляжи показались ему слишком многолюдными, «скомканными» и «помятыми», а цены в прибрежных кафе — чрезмерно завышенными.

«За Евпаторию обидно. Евпаторийцы любят свой город, а местные власти? Почему курорт, имя которого на слуху, довели до такого состояния? Это стыдно, это невероятно, на это просто больно смотреть!» — резюмировал турист.

Ранее в октябре россиянин побывал в Крыму и раскритиковал поведение приезжих туристов. По его словам, они «не видят краев», злоупотребляя алкогольными напитками. Также автор отзыва признался, что у него сложилось представление о полуострове как о самом «пьющем» регионе России, так как алкоголь продавали не только в ресторанах и магазинах, но и в обычных столовых.

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