Полиция начала проверку из-за видео массовой драки мигрантов в Бужаниново

Полиция начала проверку из-за видео массовой драки на заводе «Экоокна» в подмосковном Бужаниново, где в сентябре мигранты изнасиловали и убили пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По одной из версий, конфликт был вызван тем, что бригадиры, принадлежавшие к одной из работавших на заводе диаспор, передавали своим землякам большую часть серой зарплаты.

Опрошенные МВД свидетели заявили, что ничего не помнят о случившемся, отмечает Baza. Все, что пока удалось установить оперативникам, — драка произошла около полутора лет назад.

В сентябре у общежития предприятия «Экоокна» в Бужаниново произошел крупный народный сход после того, как мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю местную жительницу. Люди жаловались на постоянные конфликты с работающими на заводе мигрантами. После народного схода требования жителей были частично удовлетворены, проживавших в общежитии мигрантов переселили на охраняемую территорию в 10 километрах от Бужаниново.