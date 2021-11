Грибы назвали средством спасения планеты

Общество защиты подземных сетей (Society for the Protection of Underground Networks, SPUN) начало проект по сбору образцов подземных грибов из разных частей света. Ученые создадут глобальную карту грибных сетей, которая позволит отслеживать состояние подземной и наземной экосистем и принимать своевременные меры для их сохранения, сообщает The Guardian.

Исследователи при помощи искусственного интеллекта определили 10 регионов скопления грибных сетей, в которых планируется собрать 10 тысяч проб для дальнейшего изучения. Первые сборы образцов начнутся в 2022 году в Патагонии, регионе Южной Америки, и продлятся полтора года. Также SPUN изучит подземные экосистемы Марокко, Западной Сахары, канадской тундры, российской тайги, казахстанских степей, мексиканского нагорья, высокогорий Южной Америки, израильской пустыни Негев, лугов и равнин Тибета. Проект станет первой масштабной попыткой нанести на карту несколько триллионов километров малоизученной общемировой подземной экосистемы с целью отслеживания ее благополучия.

Подземные грибы, так называемые микоризные грибы, связаны с корнями растений. Они снабжают деревья питательными веществами, помогают сохранять биоразнообразие и плодородие почв. Кроме того, грибные сети поглощают углекислый газ из воздуха и являются естественными хранилищами углерода, смягчая последствия изменения климата. Также есть сведения о том, что грибные экосистемы защищают сельскохозяйственные культуры от засухи, эрозии почв, вредителей и патогенов и способствуют повышению их продуктивности. Специалист по охране окружающей среды SPUN Джейн Гудолл назвала понимание механизмов работы подземных грибных сетей крайне необходимым для защиты почвы, от которой зависит жизнь на Земле, тем самым подчеркнув важность грибов как средства для спасения планеты. Спонсор исследования Джереми Грэнтем также назвал грибковые сети «жизненно важным ресурсом».

При этом грибные сети, которые простираются на многие километры, зачастую не учитываются при вспашке сельскохозяйственных земель, а также оказываются под угрозой из-за урбанизации, загрязнения почв, нехватки воды и климатических изменений. Почвоведы рассчитывают, что карта с указанием скоплений и состояния микоризных грибов поможет создать «природоохранные коридоры» для сохранения подземных экосистем.

В Общество защиты подземных сетей входят ученые из Нидерландов, Канады, США, Франции, Германии и Манчестерского университета в Великобритании. Основным спонсором проекта является инвестор-миллиардер Джереми Грэнтем (Jeremy Grantham), который пожертвовал на исследования SPUN 3,5 миллиона долларов.