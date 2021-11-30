Легендарную булочную в центре Москвы превратят в отель

Власти Москвы выдали разрешение на строительство отеля на Тверской улице. Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в гостиницу превратят здание «Дома Д. И. Филиппова с булочной, кондитерской и кофейной». Текст пресс-релиза опубликован на сайте ведомства.

Застройщик «ЛюксЪ Отель» вместе с девелопером Luxe Properties должны будут провести реконструкцию легендарной булочной в центре Москвы. Управлять новой гостиницей будет оператор Corinthia Hotels Group. «Застройщик восстановит объемно-пространственные структуры исторических помещений, их высоту и габариты, воссоздаст первоначальный вид сохранившихся наиболее ценных архитектурных элементов: сложную лепнину ручной работы, картуши, кариатиды, русты фасадов», — отмечают в Москомстройинвесте.

Отель займет площадь в 40 тысяч квадратных метров. Согласно плану, в гостинице предусмотрено девять надземных и подземных этажей, около 100 апартаментов и 50 номеров. Подземный паркинг рассчитан на 100 автомобилей. Помимо комплекса апартаментов, девелопер планирует разместить в здании ресторан, торговую галерею, фитнес-клубы, конференц-залы, lounge-зоны, салоны красоты и бильярдную. В пресс-службе сообщается, что будет восстановлена и Филипповская булочная.

Председатель Совета директоров застройщика «ЛюксЪ Отель» и президент Luxe Properties Надер Надер сравнил важность дома Филиппова с произведением искусства, так как это эксклюзивное здание, интерьеры и архитектура которого имеют историческую ценность. «Мы сохраняем то, что дошло до наших дней, воссоздаем былую красоту, но с гостиницей и апартаментами современного делюкса», — заявил Надер и пообещал, что здание станет украшением главной улицы столицы.

Ранее в ноябре скандал вызвала реконструкция другого исторического здания — советского павильона «Шестигранник» в Парке Горького. Проект его восстановления предложил музей современного искусства «Гараж», однако общественное движение «Архнадзор» выступило против из-за возможной утраты подлинности памятника. Представители движения предложили организовать публичное обсуждение проекта и привлечь к нему экспертов в области наследия.