СВР обвинила США и Великобританию в раздувании истерии на встрече в Киеве

США и Великобритания искусственно раздували истерию на встрече представителей дипмиссий стран ЕС на Украине в середине ноября. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

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«Эмиссары Вашингтона и Лондона пытались посеять панику, продолжая манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России на Украину и последующей российской оккупацией украинской территории. Они настойчиво требовали от стран Евросоюза проявлять солидарный подход. В интерпретации американца и британца, это единственный способ спасти русофобский киевский режим», — заявили в СВР.

Отмечается, что на встрече в Киеве государства ЕС призывали оказать помощь Украине в обеспечении энергией из альтернативных источников. «Вашингтон и Лондон попытались возложить на Евросоюз затратные обязанности по сохранению жизнеспособности экономики Украины в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране», — отметили в службе. По данным СВР, дипкорпус стран ЕС в настоящий момент находится в замешательстве и осознает, что американцы и британцы искусственно раздувают истерию, чтобы представить Россию виновницей всех бед, «если киевские авантюристы нападут на Донбасс». Отмечается, что дипломаты видят, что Киев сам провоцирует напряженность на востоке страны.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров обвинил Вашингтон в росте напряженности на границе РФ. По его словам, США разместили вокруг России военные базы и постоянно нагнетают истерию, упрекая российскую сторону за проведение Вооруженными силами учений на своей территории.