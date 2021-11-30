Доктор Мясников раскрыл свое отношение к изменам

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл свое отношение к изменам. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он признался, что простил бы своей жене неверность. Выпуск доступен на YouTube.

На вопрос ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова о том, простил бы Мясников измену, доктор ответил утвердительно. «Я бы простил измену. Я надеюсь, что мне не приходилось, но я все время на эту тему думал. Я с детства примерял ситуацию родителей на себя», — заявил врач.

Доктор рассказал, что его родители разошлись из-за измены отца, и он очень тяжело переживал развод родителей в детстве. «Когда моя мама, не простив измену, развелась с отцом, то она сделала несчастными несколько человек. Мне было очень непросто жить между двумя родителями», — поделился Мясников. Он добавил, что мать жалела о своем решении, но вернуться к отцу ей не позволяла гордость.

По словам Мясникова, ему постоянно приходилось врать матери о жизни отца, когда после развода она спрашивала о нем. «Если у тебя ребенок, то ты должна думать и о последствиях для ребенка», — отметил он и добавил, что расставание родителей сильно на него повлияло.

Мясников состоит в браке Натальей Мясниковой, с которой познакомился на одном из светских мероприятий. Некоторое время она работала в ТАСС, а с 2012 года является учредителем «Клиники доктора Мясникова».