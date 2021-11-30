Выдававший себя за девушку 58-летний россиянин изнасиловал подругу по переписке

В Калужской области задержан 58-летний мужчина, который, создав женский аккаунт в соцсетях, познакомился там с 16-летней девушкой и изнасиловал ее в лесу. Об этом во вторник, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, у обвиняемого в одном из мессенджеров завязалось общение с несовершеннолетней жительницей Ленинградской области. Выдав себя за девушку, он пригласил ее на встречу. Ради личного знакомства с «интернет-подругой» 16-летняя россиянка приехала в Москву. На вокзале ее встретил обвиняемый. Он выдал себя за родственника виртуальной знакомой и пообещал отвезти к ней. Девушка поверила мужчине и села в автомобиль. После этого злоумышленник отвез ее в лес в Малоярославецкий район Калужской области и там изнасиловал.

После случившегося потерпевшая обратилась в полицию. Был составлен фоторобот злоумышленника, а также изучен маршрут, по которому насильник добирался от вокзала до леса. В результате мужчина был задержан у себя дома в Малоярославецком районе. Против него возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование несовершеннолетней») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Сейчас с несовершеннолетней работают психологи. Также следователи выясняют, почему девушка уехала из дома в Ленинградской области без сопровождения родителей.