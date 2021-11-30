Кадыров призвал «суровых и строгих джигитов» проявлять уважение к женщинам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал «суровых и строгих джигитов» не быть жесткими в отношении женщин и проявлять к ним уважение. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, люди, которые не разбираются в тонкостях ислама, считают, что в чеченском обществе преобладает женоненавистничество. «Не надо быть столь жестким по отношению к прекрасному и слабому полу. Им и без этого нелегко», — подчеркнул Кадыров.

Кроме того, глава Чечни ответил тем, кто предъявляет обвинения мусульманам в том, что они собираются вместе и отмечают немусульманские даты. В пример он привел День матери. «Сдается мне, что такие невежды не умеют быть благодарными даже своим матерям, подарившим им жизнь! Для них поясняю: наши празднования — это не застолья с распитием спиртных напитков и не дискотеки в ночных барах», — уточнил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что ингуши произошли от чеченцев и являются одной из ветвей данного народа, равно как и орстхойцы. Соответствующие слова Кадырова прозвучали после того, как в сети появились сообщения о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых (Сунженский район).

