Нурмагомедов назвал главную проблему в жизни

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN порассуждал о главных жизненных проблемах.

Спортсмен заявил, что фейковые новости доставляют ему больше всего неудобств. Он привел в пример сообщения СМИ о якобы подписанном контракте с профессиональным футбольным клубом, которого никогда не было. «Любой человек может написать все что угодно. И все смотрят, лайкают, пишут комментарии», — подчеркнул боец.

29 ноября Нурмагомедов рассказал о планах относительно собственного промоушена Eagle FC в 2022 году. Он заявил, что организация проведет турнир в Майами в конце января следующего года.

Осенью 2020-го Нурмагомедов завершил карьеру. В последнем поединке против американца Джастина Гейджи россиянин в третий раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Победа над Гейджи принесла ему первое место в списке лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках.