Сообщение о нехватке кислорода для пациентов в российской больнице опровергли

Сообщения о нехватке кислорода в больнице города Райчихинск Амурской области оказалось недостоверным.

Источником информации является публикация в Instagram-аккаунте «Райчихинск — люди пишут..». В посте содержится скриншот сообщения в социальной сети, в котором, вероятно, один из жителей города Райчихинск Амурской области утверждает, что многим родственникам заразившихся коронавирусом поступают звонки из городской больницы о нехватке кислорода и угрозе жизни пациентам, поскольку «кислорода осталось на три часа».

Достоверность изложенного ставится под сомнение из-за отсутствия конкретных доказательств, которыми автор может подтвердить сказанное. Кроме того, в сообщении не указывается должностное лицо, которое звонило родственникам заразившихся коронавирусом, не указывается также номер телефона, с которого поступил звонок. Не исключено также, что автор сообщения мог неправильно интерпретировать полученную информацию, поскольку в данной ситуации выступает посредником, а не человеком, которому поступил подобный звонок. Это подтверждается его фразой «многим знакомым звонят».

В правдивости изложенной информации также сомневается администратор аккаунта, спрашивая в комментариях: «может хоть один из них записать такой звонок?»

Кроме того, 14 ноября 2021 года губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram сообщил, что по просьбе властей с космодрома Восточный в регион отгружено 32 тонны чистого кислорода.

По информации Минздрава Амурской области, в данный момент на кислороде в Райчихинской больнице находятся два пациента, все они обеспечены кислородом. «Никто из медиков не просил искать кислород и нести его в больницу. Вопрос обеспечения кислородом руководство больницы решает самостоятельно и в рабочем порядке. В данный момент на кислороде два пациента, они обеспечены кислородом», — рассказали в ведомстве изданию «АСН24»