В Британии назвали способ противостоять угрозам России и Китая. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на текст речи, с которой собирается выступить глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур в Международном институте стратегических исследований.

В тексте сказано, что агентству придется работать с технологическими фирмами, чтобы выиграть гонку с КНР и РФ, осваивающими искусственный интеллект (ИИ).

«Мы традиционно полагались в первую очередь на наш собственный потенциал, чтобы разработать технологии мирового класса... Мы должны стать более открытыми, чтобы остаться секретными», — приводит газета отрывок из речи Мура.

Как отмечает издание, Китай оперативно совершенствует свои возможности в киберпространстве, а Россия занимается «наращиванием потенциала в сфере хакерских атак». «Наши противники вкладывают средства... в освоение ИИ, вычислений на квантовом компьютере и синтетической биологии, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им преимущество», — говорится в речи Мура.

Ранее научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс в статье для The Sun заявила, что Союз России и Китая может обернуться для западных стран «катастрофой». По ее словам, из-за недавнего решения о расширении сотрудничества Москвы и Китая в военной сфере Вашингтон рискует потерять свое положение на мировой арене.

