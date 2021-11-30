Актер Брэдли Купер рассказал, что в 2019 году на него в метро напал мужчина с ножом

Американский актер Брэдли Купер вспомнил про нападение преступника с ножом. Запись разговора с ним опубликована на сайте подкаста Armchair Expert.

Артист рассказал, что инцидент произошел в 2019 году в Нью-Йорке. Из-за пробок он решил спуститься в метро, чтобы забрать дочь из детского сада. Купер был в солнцезащитных очках, шляпе и наушниках и надеялся, что его никто не узнает, но в какой-то момент почувствовал, что сзади к нему приближается человек — он подумал, что с ним хотят сфотографироваться. Обернувшись, он увидел нож, а затем и лицо молодого грабителя, и начал убегать.

«Я перепрыгнул через турникет, спрятался за белым, выложенным плиткой фойе входа в метро, ​​достал свой телефон. Он убегал, и я сфотографировал его. Затем я погнался за ним по лестнице. Он побежал по 7-й авеню, я сделал еще две его фотографии», — отметил Купер.

В ходе погони актер столкнулся с полицией. Он попытался рассказать им о случившемся, но один из полицейских постоянно спрашивал у артиста, не ранили ли его. Как оказалось, он задавал этот вопрос, потому что жертвы ограбления часто испытывают шок и не сразу осознают, что могли получить какие-либо травмы. По словам Купера, после инцидента он вернулся в метро и все же поехал за дочерью в детский сад.