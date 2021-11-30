На Украине прокомментировали раздачу партбилетов «Единой России» в Донбассе

Политическая агитация, организация выборов и открытие отделений российских партий в Донбассе противоречат обязательствам Москвы в рамках минских договоренностей и «нормандского формата». Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

Он прокомментировал раздачу партийных билетов «Единой России» в Донбассе и отметил, что подобные действия российской стороны «грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права».

По его словам, таким образом Россия пытается выжать максимум из «силового захвата территорий в Донецкой и Луганской областях». При этом Николенко подчеркнул, что партбилеты «Единой России» или карьерные общения для донбасских чиновников не компенсируют жителям региона «горя и нищеты, которые принесла российская оккупация».

Спикер МИД также предложил Москве повлиять на улучшение ситуации в Донбассе «реальными шагами, а не политическими проектами», в частности отдать приказ о соблюдении режима прекращения огня, разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и не препятствовать молодежи, которая хочет перебраться на украинскую территорию.

Ранее депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий рассказал, что первые 100 жителей Донбасса стали членами партии «Единая Россия» и получили свои партийные билеты.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что в самопровозглашенных республиках региона уже выдано более полумиллиона российских паспортов.