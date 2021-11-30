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Российские власти оценили влияние омикрон-штамма на экономику

Глава Минфина Антон Силуанов: все штаммы коронавируса неприятны для экономики
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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Российские власти оценили влияние омикрон-штамма коронавируса на будущее российской экономики. По словам главы Минфина Антона Силуанова, сложности легче преодолевать при наличии большого числа вакцинированных. Его слова приводит газета «Известия».

«Все штаммы вируса, конечно, это неприятно для экономики. Но мы уже столько прошли, научились преодолевать все эти сложности. Самое главное — вакцинация», — сказал Силуанов.

Ранее помощник президента Максим Орешкин назвал возможные сценарии влияние нового штамма коронавируса на российскую экономику. По его словам, возможны три варианта развития событий. Первый сценарий — негативный — подразумевает, что омикрон-штамм будет распространяться быстрее, а сама болезнь будет протекать тяжело. Второй сценарий Орешкин назвал «ложной тревогой» и пояснил, что новые штаммы появлялись и раньше, однако о них быстро забывали, хотя они и несли определенные риски. Третий сценарий — позитивный. При нем, отметил помощник президента, есть вероятность, что болезнь будет протекать не очень тяжело.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали его угрозой. Он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.

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