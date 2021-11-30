Британская актриса Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусом. Об этом сообщает The Telegraph.

Артистка рассказала, что в настоящее время она находится на самоизоляции. «У меня ковид, и я чувствую себя довольно паршиво», — заявила она.

По словам актрисы, ее дочери, шестилетняя Эди и двухлетняя Далила, смогли быстро выздороветь. Муж Найтли, бывший вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон, переболел бессимптомно.

«Он очень доволен собой. Он убежден, что это случилось [он переболел без симптомов], потому что он плавает в холодной воде, а я нет», — добавила Найтли.

Ранее Кира Найтли заявила о повсеместных домогательствах. «Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить тебя по лицу», — сказала артистка.

Найтли отметила, что ее «чертовски удручает» сложившаяся ситуация. Она призналась, что старается быть внимательной, так как переживает за свою безопасность.