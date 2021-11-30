Крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk подал в суд на компанию

«Южуралзолото группа компаний» подала в суд на Petropavlovsk за продажу 29,9% акций

Горнодобывающая компания «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), являющаяся крупнейшим акционером золотодобывающей компании Petropavlovsk, подала на нее в суд из-за предполагаемой продажи 29,9 процента акций гонконгской железорудной компании IRC, говорится в сообщении Petropavlovsk, которое приводит ТАСС.

Ранее руководство ЮГК заявляло, что продажа акций в IRC не находится в сфере деловых интересов Petropavlovsk, в связи с чем выступило против данной сделки.

Ранее стало известно, что российские золотодобытчики заработали и разбогатели благодаря пандемии коронавируса, во время которой мировые цены на драгоценный металл держались на стабильно высоком уровне. Среди российских компаний наибольший рост цен был зафиксирован при сделках с участием Petropavlovsk (на 30 процентов) и «Селигдар» (29 процентов), наименьший — у GV Gold (на 24 процента).