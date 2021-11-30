В МЧС заявили о пожаре в шахте «Листвяжная» Кемеровской области

На нескольких участках шахты «Листвяжная» Кемеровской области зафиксирован пожар. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян, его слова приводит ТАСС.

По словам Чуприяна, пробы, которые берут из внешней среды и внутри шахты, показали, что оксид углерода возрос в пять раз, кроме того вырос ацетилен.

«Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение», — заявил врио главы МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщили, что следов пожара в шахте не наблюдается, поэтому продолжилась дегазация, извлечение метана с очистного забоя.

Губернатор региона Сергея Цивилев рассказал о проводимых работах на шахте «Листвяжная» для предотвращения дальнейших взрывов. В шахту продолжают бурить скважины, на это понадобится около 5-6 дней.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров, пострадали 96. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали.