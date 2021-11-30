Найдена неожиданная польза лесных пожаров

Американские ученые нашли неожиданную пользу лесных пожаров для природы. Как пишет The Science Times, некоторые возгорания могут поддерживать баланс экосистемы и способствовать ее укреплению.

Речь идет о контролируемых поджогах лесов — они, по мнению экологов из Смитсоновского института биологии сохранения природы, могут предотвратить более разрушительные и масштабные пожары. Исследователи отметили, что многие животные и растения настолько эволюционировали, что стали зависимыми от периодических возгораний.

Однако крупные неконтролируемые пожары все же вредны планете — на них приходится значительная доля выбросов парниковых газов во всем мире. Кроме того, они нарушают запасы биомассы и влияют на живых существ. Часто огонь поддерживают умершие и высохшие деревья и прочий лесной «мусор», например опавшие листья.

Эксперты считают, что сбалансировать ситуацию можно за счет большего числа пожаров малой и средней степени тяжести. Тщательно спланированные и проводимые с соблюдением строгих мер безопасности контролируемые пожары помогут очистить лес от так называемых древесных трупов. За счет намеренных возгораний удастся расчистить территорию для нормального функционирования растений и животных.

Пользу возгораний увидели и эксперты Рослесинфорга. Специалисты посчитали ущерб от низовых пожаров преувеличенным и заявили, что они ускоряют обновление лесов. В организации отметили, что значительная часть леса способна восстановиться без помощи человека — если огонь охватит 10 гектаров леса, это не будет означать, что весь лес погибнет. На возобновление полностью сгоревшего участка нужно до 15 лет.