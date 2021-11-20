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В лесных пожарах в России нашли пользу

Рослесинфорг: пожары могут ускорять обновление лесов
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Фото: Landon Parenteau / Unsplash

Пожары могут приносить пользу лесам, ускоряя их обновление, заявили ТАСС в Рослесинфорге, являющемся лесоучетным госучреждением Рослесхоза. Там также находят сильно преувеличенным ущерб от низовых пожаров.

«Действительно, верховой пожар выжигает дотла окружающую среду, нарушая естественное течение жизни леса. Низовой пожар, наоборот, как волк, — санитар леса», — указали в Рослесинфорге.

В прошлом году, по утверждению ведомства, огнем пройдено порядка 9 миллионов гектаров, а погибло лишь 15-20 процентов насаждений, и потому потери и можно считать сильно преувеличенными. «Природные аномалии, а именно лесные пожары, происходили в российских лесах всегда, зачастую они таким образом ускоряют его обновление», — пояснили специалисты.

Что касается ущерба от пожаров прошедшего лета, то оценки можно будет представить только через год. По версии экспертов Рослесинфорга, значительная часть леса способна восстановиться без помощи человека. Там объяснили, что если огонь охватит 10 гектаров леса, это не будет означать, что весь лес погибнет. На возобновление полностью сгоревшего участка нужно до 15 лет.

Лесные пожары, указывают в Рослесинфорге, высвобождают ценные питательные вещества, скрытые в лесной подстилке. Напочвенный покров выжигается, и опавшие с сохранившихся деревьев семена могут лучше прижиться, а шишки лучше раскрываются при высокой температуре. Тем не менее, лесные пожары нельзя путать с палами травы, которые несут лишь негативные последствия.

В августе глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором указал на проблемы борьбы с лесными пожарами в стране. Советник президента упрекнул чиновников, ответственных за охрану лесов, в излишней бюрократии, которая бесполезна в периоды чрезвычайной опасности пожаров по стране. Он отметил, что, серьезные возгорания повторяются четвертый год подряд, но такого ущерба природе, как в 2021 году, не было за все время наблюдений СПЧ.

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