Мужчина потерял жену и узнал неприятную тайну

Пользователь Reddit поделился историей о том, как потерял жену и вскоре узнал неприятную тайну. Мужчина рассказал, что супруга перед смертью оставила ему записку, где призналась, что он, возможно, не является отцом их ребенка.

По словам автора поста, десять месяцев назад у него умерла жена. Незадолго до этого она написала письмо, в котором рассказала о том, что изменила ему за несколько дней до свадьбы. «В нем было написано, что наш четырехлетний сын может быть не от меня, потому что на своем девичнике она напилась и провела ночь с незнакомцем», — рассказал герой истории. Он уточнил, что через некоторое время после свадьбы его жена забеременела и не знала, кто на самом деле является отцом ее ребенка.

«Она думала, что будет лучше обрушить эту новость на меня тогда, когда я не смогу ей противостоять», — пожаловался автор поста. Мужчина рассказал, что позже сделал ДНК-тест, который подтвердил тот факт, что он не является отцом ребенка. «Может быть, мне не стоило делать тест. Может быть, легче жить и не знать правды. Но мне просто нужно было знать. Теперь я знаю, и я опустошен», — признался рассказчик.

Мужчина подчеркнул, что произошедшее никак не изменило его отношения к своему ребенку. По словам пользователя, сын многое значит для него, и он не виноват. «Я не могу перестать плакать. Слава богу, что мой сын сейчас у моих родителей. Я бы ненавидел себя, если бы он увидел меня в таком состоянии. Мое сердце разбито», — заключил автор поста.

В комментариях под постом пользователи посочувствовали мужчине. По их мнению, когда-нибудь его сын узнает об этой истории и будет благодарен отцу за то, что тот не бросил его.