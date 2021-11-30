Депутат предложил продавать «детское шампанское» под другим названием

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название «детское шампанское» на другое. Об этом пишет RT, в распоряжении которого есть копия письма депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По мнению Хамзаева, детское шампанское — прямая реклама алкоголя, что создает с раннего возраста опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних. «Предлагаю запретить использование в России товарного наименования "детское шампанское", а сами эти напитки — безалкогольные, сокосодержащие — оставить в продаже под нейтральным наименованием», — говорится в письме.

Депутат также считает нужным запретить магазинам выкладывать предназначенные для детей товары рядом с алкогольной продукцией.

Ранее стало известно, что на мировом рынке вина сложился дефицит — более пяти миллионов литров. Он может усугубиться в 2022 году из-за общего падения урожая винограда. По прогнозам Роскачества, вина из Италии и Франции могут подорожать до 30 процентов.

В октябре директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что шампанское в России в грядущие новогодние праздники подорожает.