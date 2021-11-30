В Роспотребнадзоре призвали россиян провести новогодние праздники дома

В новогодние праздники россиянам лучше отказаться от поездок в другие страны и остаться дома. К этому жителей страны призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается в Telegram-канале правительства России во вторник, 30 ноября.

«Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем», — пояснила Попова, порекомендовав гражданам провести длинные выходные на территории страны.

Ранее в ноябре вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов назвал способ ограничить распространение омикрон-штамма COVID-19 в России. По словам специалиста, для этого необходимо ограничить поездки россиян за рубеж. Как считает эксперт, выезжать из страны нужно разрешить только тем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации.

За минувшие сутки в России выявили 32 648 случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 636 881.

